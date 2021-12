Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé monte au créneau face aux critiques !

Publié le 16 décembre 2021 à 21h45 par D.M.

Kylian Mbappé s'est prononcé sur les critiques, qui touchent le PSG depuis le début de la saison. Le joueur estime que le groupe a les capacités de dicter de son jeu.

La première partie de saison touche à sa fin. L’occasion pour le groupe de se reposer avant d’aborder les prochaines échéances. En février prochain, le PSG affrontera notamment le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Le club parisien va devoir montrer son meilleur visage après un début d’exercice décevant au niveau de la qualité du jeu. Alors que l’effectif de Mauricio Pochettino n’échappe pas aux critiques, Kylian Mbappé s’est prononcé sur les prestations de son équipe.

« Si on impose notre style, on a la qualité pour nous imposer rapidement dans le jeu »