Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, concurrence… Keylor Navas livre un message fort sur sa situation !

Publié le 14 décembre 2021 à 20h45 par B.C.

Malgré la concurrence avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas se dit heureux de sa situation actuelle au Paris Saint-Germain.

L’été dernier, Keylor Navas a assisté à l’arrivée d’un concurrent de poids en la personne de Gianluigi Donnarumma. Tout juste sacré à l’Euro avec l’Italie, l’ancien portier de l’AC Milan s’est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2026 et apparaît comme le futur du club de la capitale. De quoi placer Mauricio Pochettino dans une situation inconfortable, bien que l’entraîneur du PSG n’ait pas souhaité établir de hiérarchie claire entre les deux portiers. Malgré tout, Keylor Navas ne semble pas perturbé comme il l’a avoué sur les médias du club.

« Je suis heureux »