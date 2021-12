Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé… La réponse cash de Leonardo face aux critiques !

Publié le 17 décembre 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que les stars du PSG sont régulièrement pointées du doigt par certains observateurs, Leonardo a tenu à prendre leur défense.

Depuis dix ans, le PSG accueille fréquemment des joueurs de premier plan dans son effectif, à l’image de Neymar ou de Kylian Mbappé et plus récemment Leo Messi. Seulement voilà, certains reprochent souvent à ces joueurs de se comporter comme de vraies stars, à savoir avoir un égo sur-dimenssionné et ne pas effectuer suffisamment d’efforts pour l’équipe. Ces critiques ne sont néanmoins pas du goût de Leonardo, qui ne cache d’ailleurs pas qu’il apprécie peu ce terme de « star » alors qu’il s’agit de joueurs de haut niveau qui donnent tout pour leur équipe.

« Ce ne sont pas des gens qui ont des comportements de stars »