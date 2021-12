Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé attendu de pied ferme par Macron à la présidentielle ?

Publié le 17 décembre 2021 à 9h10 par T.M.

En 2022, les Français seront appelés aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Une élection où Kylian Mbappé pourrait bien jouer un grand rôle. Explications.

A seulement 22 ans, Kylian Mbappé possède déjà une énorme notoriété publique. Sur les terrains de football, le talent de l’attaquant du PSG n’est désormais plus à démontrer. Mais aujourd’hui, l’influence du Français s’étend bien au-delà des terrains. A l’approche de la présidentielle 2022, Mbappé pourrait notamment être d’une grande aide pour Emmanuel Macron. « C’est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec le président et de se dire qu’il me suit, reconnaît mon travail et mon abnégation pour le pays ou pour le club. (…) Je suis un citoyen comme tout le monde et je n’ai jamais manqué aucune élection », expliquait d’ailleurs récemment Mbappé sur sa relation avec Macron et son engagement par rapport à la politique.

Mbappé, soutien de Macron ?