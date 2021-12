Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Leonardo sur son futur départ !

Publié le 19 décembre 2021 à 22h15 par La rédaction

De retour au PSG depuis 2019 au poste de directeur sportif, Leonardo est conscient que son aventure prendra fin tôt ou tard avec le club de la capitale. Le dirigeant brésilien a évoqué sa situation à Paris.

Leonardo est l'un des grands artisans du changement de dimension opéré par le PSG ces dernières années. Depuis le rachat du club par le Qatar, le directeur sportif n'a pas chômé. Lors de son premier passage à Paris entre 2011 et 2013, Leonardo a entre autres attiré Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva dans la capitale. Depuis son retour en poste en 2019, l'ancien milieu offensif a de nouveau fait trembler le marché des transferts, comme en témoigne le dernier recrutement XXL du PSG et l'arrivée notamment de Lionel Messi. Dans un entretien pour Europe 1 , Leonardo s'est alors confié sur son rôle particulier au PSG.

« Le jour où ça ne fonctionnera plus pour le Paris Saint-Germain, ça sera très naturel »