Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences de Dani Alves sur son grand retour au Barça !

Publié le 19 décembre 2021 à 21h30 par Th.B. mis à jour le 19 décembre 2021 à 21h31

Alors qu’il avait plié bagage en 2016 pour rejoindre la Juventus, Dani Alves a révélé avoir toujours eu le projet de retrouver le FC Barcelone. Chose qu’il n’a pu accomplir qu’en novembre dernier.

Courant novembre, le FC Barcelone a mis la main sur Dani Alves, soit cinq années après son départ pour la Juventus. Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec Sao Paulo en septembre dernier, le latéral droit brésilien est revenu dans son club de coeur comme il n’a cessé de le crier sur tous les toits depuis l’officialisation de son arrivée ces dernières semaines. Invité à s’exprimer sur le processus de son retour au Barça , Dani Alves s’est livré sur les coulisses de cette opération en affirmant que cela faisait toujours partie de son plan.

« Dans ma tête c’était : « Fais des saisons incroyables à la Juventus et reviens au Barça. Ça n’a pas marché »