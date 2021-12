Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un plan à 90M€ pour le mercato de Xavi !

Publié le 19 décembre 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 19 décembre 2021 à 18h35

Afin de mener à bien les différentes opérations demandées par Xavi Hernandez cet hiver, Joan Laporta compterait sur une jolie vente de Frenkie de Jong qui pourrait avoir lieu, mais pas pour les 90M€ attendus par le président du FC Barcelone…

Le FC Barcelone pourrait-il perdre Frenkie de Jong, élément phare du projet sportif du club culé au cours du mercato hivernal ? C’est du moins une hypothèse qu’il faudrait prendre en compte d’après différents médias en Espagne. Ne semblant pas faire l’unanimité auprès de Xavi Hernandez qui tient cependant à défendre l’international néerlandais en conférence de presse comme ce fut le cas samedi après qu’il soit sorti à la 75ème minute de jeu face à Elche, sous les sifflets des supporters du Camp Nou. Une situation qui commencerait à agacer le principal intéressé selon El Nacional. Le média ibérique a d’ailleurs affirmé ces dernières heures que Frenkie De Jong verrait son amour pour le FC Barcelone diminuer les jours passant. Et l’épisode de samedi le conforterait dans sa position et le pousserait à sérieusement envisager un départ du FC Barcelone si la situation demeurait la même dans les prochaines semaines. Pourtant, son père John de Jong assurait le contraire à AD ces derniers jours en révélant d’ailleurs plusieurs approches de cadors européens pour son fils Frenkie. « Bayern Munich ou Manchester United ? Le temps est horrible là-bas... Je sais que Barcelone a besoin d'argent et qu'une grosse offre pour Frenkie pourrait l'aider, mais je ne vois pas ce qui se passe. Quoique... les 5 meilleurs clubs européens ont tous appelé ». Et du côté de Joan Laporta, le dossier De Jong dicterait son mercato hivernal.

Laporta attendrait 90M€ pour De Jong, mais…