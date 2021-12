Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé aurait vendu la mèche en interne !

Publié le 19 décembre 2021 à 9h00 par Th.B.

Partira, ne partira pas ? Ousmane Dembélé est sous contrat jusqu’à la fin de la saison au FC Barcelone. Et bien que ses représentants attendent toujours une meilleure offre salariale, pour ce qui est du plan sportif, Dembélé aurait déjà donné son feu vert à Xavi.

D’ici la fin de l’année civile, le FC Barcelone pourrait définitivement être fixé en ce qui concerne le dossier Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Barça , le champion du monde tricolore voudrait poursuivre au sein du club blaugrana selon le directeur exécutif Mateu Alemany qui a d’ailleurs fait passer le message suivant à Barça TV samedi soir. « Dembélé nous a toujours montré sa volonté de rester au Barça. Nous sommes à un moment clé et nous espérons qu'avant la fin de l'année cette situation sera clarifiée » . Et en coulisse, Dembélé tiendrait bel et bien ce discours auprès de son entraîneur Xavi Hernandez.

Dembélé aurait affirmé à Xavi de sa volonté de rester !