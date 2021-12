Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo répond aux détracteurs de Lionel Messi !

Publié le 20 décembre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Leo Messi est critiqué par certains observateurs pour son manque d’activité sur le terrain, Leonardo a tenu à mettre les choses au clair sur ce point.

Le coup le plus retentissant du dernier mercato estival du PSG a sans aucun doute été l’arrivée de Leo Messi. Ainsi, après avoir passé l’intégralité de sa carrière au FC Barcelone, l’Argentin découvre un nouveau club et une nouvelle vie cette saison dans la capitale française. Et forcément, cela nécessite un temps d’adaptation, chose qui explique le fait qu’il ne soit pas encore au top niveau avec le club parisien pour l’instant. Cela lui a valu quelques critiques, mais pas autant que le fait qu’il puisse parfois être en train de marcher sur le terrain. En effet, certains observateurs se sont récemment agacés de voir Leo Messi être peu actif sur le terrain dans la mesure où il court seulement lorsque cela est vraiment nécessaire. Seulement voilà, Leonardo a tenu à désarmer toute polémique ou malaise sur ce sujet en expliquant que le numéro 30 du PSG sait exactement ce qu’il fait puisqu’il joue comme cela depuis des années.

« Cela fait 20 ans qu’il joue de la même manière »