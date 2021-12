Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino a pris une décision radicale avec Leo Messi !

Publié le 19 décembre 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que le PSG affrontera Feignies-Aulnoye ce dimanche en Coupe de France, Mauricio Pochettino aurait pris une grande décision quant la participation de Leo Messi à cette rencontre.

Pas de Ligue 1 ce week-end, c’est la Coupe de France qui est à l’honneur. Pour l’occasion, le Paris Saint-Germain va affronter une équipe de National 3, à savoir les amateurs de Feignies-Aulnoye. L’occasion pour Mauricio Pochettino d’accorder quelques minutes de jeu aux jeunes pousses du PSG comme il l’a expliqué en conférence de presse ce samedi. Ainsi, Xavi Simons, Edouard Michut et Ismael Gharbi devraient avoir une chance de montrer leurs capacités lors de cette rencontre pour laquelle ils seront convoqués dans le groupe.

Leo Messi préservé contre Feignies-Aulnoye !