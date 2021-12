Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est toujours réclamé à Manchester United !

Publié le 29 décembre 2021 à 3h45 par T.M.

Si Mauricio Pochettino n’a finalement pas rejoint Manchester United cet automne, le nom de l’Argentin continue de circuler chez les Red Devils.

Suite au départ d’Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino était annoncé comme l’option numéro 1 de Manchester United pour l’entraîneur. Cela ne s’est finalement pas fait. Ralf Rangnick a été préféré par les Red Devils, tandis que l’Argentin a lui été confirmé au PSG. Pour autant, le feuilleton Pochettino serait loin d’être terminé. Dès la fin de la saison, Manchester United pourrait revenir à la charge, une idée totalement validée par l’ancien Mancunien, Gary Neville.

« Pour moi, le favori ce serait lui »