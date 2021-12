Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le départ de Kurzawa !

Publié le 28 décembre 2021 à 12h15 par A.D.

Alors que Mauricio Pochettino ne compte pas du tout sur lui, Layvin Kurzawa aurait la possibilité de rebondir du côté de la Lazio dès le mois de janvier. Selon la presse italienne, le latéral gauche français pourrait être prêté aux Biancocelesti, qui devraient assumer la moitié de son salaire, soit environ 2M€.

Depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa ne fait pas du tout partie des plans de Mauricio Pochettino au PSG. Ainsi, le latéral gauche français devrait être poussé vers la sortie lors du mercato hivernal, qui ouvre ses portes en janvier. Consciente de la situation de Layvin Kurzawa, la Lazio serait prête à sauter sur l'occasion. Et alors que le défenseur du PSG disposerait d'un salaire d'environ 4M€, les Biancocelesti devraient payer la moitié de cette somme.

La Lazio devrait prendre en charge la moitié du salaire de Kurzawa