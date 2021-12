Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Pochettino ne regrette pas son départ !

Publié le 29 décembre 2021 à 2h30 par A.M.

Prêté sans option d'achat à la Real Sociedad, Rafinha ne cache pas sa joie de rejoindre le club basque.

L'opération dégraissage est lancée au PSG. Bien décidé à se séparer de plusieurs éléments qui n'entrent plus dans les plans de Mauricio Pochettino, Leonardo a trouvé un accord avec la Real Sociedad pour le prêt de Rafinha jusqu'à la fin de la saison. Le milieu de terrain est toutefois prêté sans option d'achat, mais il se réjouit déjà à l'idée d'évoluer au sein du club basque.

Rafinha s'enflamme pour son arrivée à la Real Sociedad