Mercato - PSG : Ronaldinho prend position pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 28 décembre 2021 à 15h10 par Th.B.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé serait susceptible d’aller voir ailleurs. Ancienne gloire du PSG, Ronaldinho ne partage pas ce point de vue.

À l’issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat. En effet, bien que le directeur sportif du PSG ait dernièrement fait savoir à Europe 1 et au JDD qu’il ne baissait pas les bras pour le renouvellement du contrat de Mbappé, l’avenir du champion du monde pourrait bien l’amener aux côtés de son compatriote et partenaire d’attaque en Équipe de France, à savoir Karim Benzema, au Real Madrid. Cependant, légende du PSG, Ronaldinho ne le voit pas spécialement quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain.

« J’imagine qu’il sera ici pendant longtemps »