Mercato - PSG : Pierre Ménès prend position pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 28 décembre 2021 à 13h15 par La rédaction

Alors que le jeu du PSG laisse clairement à désirer, Mauricio Pochettino est vivement pointé du doigt. Au point de remettre en question son avenir ? Pierre Ménès s’est prononcé sur le sujet.

Cela fait quasiment presque un an que Mauricio Pochettino a rejoint le PSG. Mais alors que les victoires sont là pour l’entraîneur parisien, le contenu n’est en revanche pas au rendez-vous. Cela veut d’ailleurs à l’Argentin de nombreuses critiques. Pointé du doigt, Pochettino pourrait ne pas s’éterniser au PSG, malgré un contrat jusqu’en 2023. Que ce soit l’été dernier ou à l’automne, les rumeurs ont d’ailleurs été nombreuses concernant un départ de Mauricio Pochettino. Finalement, le natif de Murphy est toujours. Mais jusqu’à quand ?

« Le PSG ne peut pas changer d’entraîneurs tous les ans »