Mercato - PSG : La nouvelle sortie tonitruante de Riolo sur Pochettino !

Publié le 27 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG a vécu une première partie de saison mouvementée, Daniel Riolo livre une anecdote assez incroyable sur Mauricio Pochettino.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein du PSG. Il faut dire que le club de la capitale n'a pas digéré le comportement du technicien argentin face aux rumeurs l'envoyant à Tottenham l'été dernier ou à Manchester United plus récemment. Le manque de cohérence tactique est également pointé du doigt en interne. Et Daniel Riolo révèle une anecdote qui en dit long sur la situation de Mauricio Pochettino en interne.

«Pochettino a livré son désespoir total»