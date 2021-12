Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz est fixé pour cet ancien attaquant de l’OL !

Publié le 29 décembre 2021 à 16h10 par A.C.

A la recherche de renforts à l’ASSE, Pascal Dupraz aurait coché le nom de Jean-Philippe Mateta, actuellement prêté à Crystal Palace par Mayence.

La saison de l’ASSE est très compliquée et l’hiver ne va en rien arranger les choses. Avec la Coupe d’Afrique des Nations qui ouvrira ses portes le 9 janvier prochain, Pascal Dupraz perdra un grand nombre de cadres, notamment Wahbi Khazri et Denis Bouanga, les deux meilleurs buteurs de son effectif. Des recrues devraient donc arriver lors du mercato hivernal pour pallier ces départs, mais le budget stéphanois est limité et les options accessibles ne sont pas très nombreuses.

Mateta s’éloigne de l’ASSE