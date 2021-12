Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une terrible annonce en coulisse pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 29 décembre 2021 à 20h15 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland fait partie des joueurs suivis par le PSG pour oublier Kylian Mbappé, mais d’autres clubs semblent également être sur le coup.

Avec une clause de départ qui oscillerait entre les 75 et les 90M€, Ering Haaland pourrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain pense à lui pour pallier le départ de plus en plus probable de Kylian Mbappé. La presse espagnole assure toutefois qu’un énorme duel devrait se déchainer entre les deux grands d’Espagne. Le FC Barcelone verrait en effet en Haaland la nouvelle star de son projet, tandis que le Real Madrid rêverait de l’aligner aux côtés de Mbappé. En attendant, le Borussia Dortmund espère toujours pouvoir le garder, même si les chances semblent minces.

