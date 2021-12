Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Haaland plombée par... Kylian Mbappé ?

Publié le 29 décembre 2021 à 13h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund devrait plutôt rejoindre la Liga, du côté du Real Madrid ou du FC Barcelone. Et alors que le numéro 7 du PSG se dirigerait vers le club merengue, Erling Haaland privilégierait cette piste.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé serait sur le point de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo a déjà déniché son digne héritier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a prévu de se jeter sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, le numéro 9 du Borussia Dortmund songerait à suivre le crack français au Real Madrid.

Erling Haaland voudrait suivre Kylian Mbappé au Real Madrid