Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barça... Terrible nouvelle pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 29 décembre 2021 à 9h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund pourrait snober le club français pour rejoindre le FC Barcelone ou le Real Madrid.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir signer au Real Madrid en 2022. Conscient de la situation, Leonardo a déjà tout prévu pour la potentielle succession de son numéro 7. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a déjà choisi le digne héritier de Kylian Mbappé en cas de départ. D'après nos indiscrétions du 25 aout, Erling Haaland est la grande priorité du club parisien pour pallier le possible départ du crack français. Toutefois, le PSG pourrait voir le Real Madrid ou le FC Barcelone lui couper le pied sur ce dossier.

Un duel entre le Real Madrid et le Barça pour Erling Haaland ?