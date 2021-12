Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Kylian Mbappé est-elle encore possible ?

Publié le 29 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ à l'issue de la saison, notamment vers le Real Madrid. Mais le PSG peut-il encore inverser la tendance ?

Le feuilleton Mbappé devrait encore animer l'année 2022 après avoir été au cœur des rumeurs en 2021. Et pour cause, alors que le Real Madrid avait tenté de le recruter l'été dernier en transmettant plusieurs offres allant de 160 à 200M€, le club merengue pourrait revenir à la charge dès le 1er janvier afin de tenter de le convaincre de s'engager libre à l'issue de la saison. La tendance est d'ailleurs à un départ puisque les négociations pour une prolongation au PSG semblent au point mort. Mais les Parisiens peuvent-ils encore convaincre Kylian Mbappé d'étendre son bail ?

Encore une chance pour Mbappé ?