Mercato - PSG : Un très joli coup prend forme pour Leonardo !

Publié le 29 décembre 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à se séparer de plusieurs joueurs cet hiver, le PSG pourrait faciliter le départ de Layvin Kurzawa qui suscite l'intérêt prononcé de la Lazio Rome qui cherche un renfort au poste de latéral gauche.

« Les ventes ? Moi-même j’ai reconnu que je n’étais pas bon dans les ventes. Il n’y a pas trop d’acheteurs aujourd’hui. Dans d’autres clubs également, des joueurs ne jouent pas. C’est normal d’avoir 25 joueurs. Et si un joueur ne marche pas, il n’a pas de marché . » Cette déclaration est signée Leonardo au micro d' Europe 1 le 19 décembre dernier. Le directeur sportif du PSG reconnaît donc que son principal défaut concerne la vente de joueurs, ce qui pose problème puisque la priorité du club parisien cet hiver sera de vendre. Et pour cause, le PSG a besoin d'équilibrer ses comptes mais également d'alléger un effectif pléthorique. Dans cette optique, Rafinha a rejoint la Real Sociedad sous la forme d'un prêt sans option d'achat après une première saison durant laquelle il aura peu joué. Abdou Diallo pourrait également partir puisque l'AC Milan semble très intéressé par son profil. D'autres joueurs sont annoncés partants à l'image de Mauro Icardi, Colin Dagba ou encore Sergio Rico. Mais le dossier le plus chaud semble bien être celui de Layvin Kurzawa.

La Lazio accélère pour Kurzawa