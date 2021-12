Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un point de chute est confirmé pour Dario Benedetto !

Publié le 29 décembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

L'agent de Dario Benedetto a fait un long point sur son avenir et a confirmé la piste Boca Juniors. Le club argentin s'organise pour mettre la main sur l'attaquant dès ce mois de janvier.

L’arrivée d’Arkadiusz Milik à l’OM a douché les espoirs de Dario Benedetto. L’attaquant argentin a vu son temps de jeu se réduire considérablement la saison dernière et a été contrait de s’exiler lors du mercato estival pour retrouver du temps de jeu. Lié à l’OM jusqu’en juin 2022 avec une année en option, Benedetto a été prêté à Elche jusqu’à la fin de la saison. Mais en Liga, l’attaquant argentin connait les mêmes difficultés qu’à Marseille, à savoir un manque d’efficacité devant le but. Des prestations décevantes, qui n’encouragent pas l’OM à le faire revenir. Dario Benedetto ne rentre plus dans les plans de Jorge Sampaoli et ne devrait plus appartenir au club marseillais au-delà de cette saison. Le joueur de 31 ans va devoir trouver un point de chute, mais a déjà exprimé sa préférence lors d’un entretien à TYC Sports : « Je l'ai dit au moment de mon départ à l'OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l'affection qu'ils ont à mon égard. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible ». Et à en croire la presse argentine, l’intérêt est réciproque.

Boca Juniors prêt à avancer ses pions pour Benedetto

TYC Sport annonce que Boca Juniors a fait de Dario Benedetto sa grande priorité, avec Angel Romero, pour le prochain mercato hivernal. Le joueur dispose d’une option d’achat fixée entre 3 et 4M€. Une somme qui devrait revenir à l’OM. Mais selon le média argentin, la formation argentine est prête à consentir un effort financier. Mais avant de mettre la main sur Dario Benedetto, Boca Juniors va devoir vendre Sebastian Villa au Dynamo Kiev. Le club sud-américain espère récupérer environ 9M€ grâce à cette vente, ce qui pourrait lui permettre de passer à l’action dans le dossier Benedetto. Interrogé sur l’avenir du joueur, Christian Bragarnik a confirmé la piste Boca Juniors.

« Son idée est de revenir à Boca »