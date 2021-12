Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit une chance s’envoler avec Mauro Icardi

Publié le 29 décembre 2021 à 16h15 par A.C.

Actuellement au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi intéresserait notamment la Juventus en ce mercato hivernal, mais un départ semble plus compromis que jamais.

Voilà plus d’un an désormais que Mauro Icardi est annoncé proche de la sortie. Il faut dire que l’ancien capitaine de l’Inter peine à convaincre et l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain n’a en rien arrangé sa situation. Après avoir tenté le coup cet été, la Juventus aurait décidé de revenir à la charge en janvier pour Icardi, un joueur qui a toujours été très apprécié par Massimiliano Allegri. A priori cela pourrait arranger Leonardo et le PSG, qui doivent trouver pas moins de 100M€ au cours des prochaines semaines, afin de rester dans les clous du fair-play financier.

La Juventus a écarté la piste Icardi