Mercato - PSG : Draxler envoie un signal fort à Leonardo pour son avenir !

Publié le 29 décembre 2021 à 14h15 par A.D.

Poussé vers la sortie par le PSG, Julian Draxler ne voudrait pas faire ses valises au mois de janvier parce qu'il serait heureux à Paris. Interrogé sur sa situation dans le club de la capitale, l'international allemand a confirmé la tendance.

Alors que Mauricio Pochettino dispose d'un effectif très large, Leonardo voudrait profiter du mercato hivernal pour faire un grand ménage. Selon les dernières informations de L'Equipe , le directeur sportif du PSG compterait lancer une opération dégraissage au mois de janvier et se débarrasser de plusieurs joueurs jugés indésirables, dont Julian Draxler. Toutefois, l'international allemand ne souhaiterait en aucun cas quitter le PSG de si tôt, et ce, parce qu'il se plairait beaucoup à Paris.

«Depuis que je suis arrivé, je me sens très bien, j’aime la ville, j’aime le club»