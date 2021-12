Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Pochettino refuse de partir !

Publié le 29 décembre 2021 à 17h15 par A.M.

Malgré l'énorme concurrence à son poste, Sergio Rico ne tiendrait pas nécessairement à quitter le PSG durant le mercato d'hiver.

Cet hiver, la priorité du PSG sera de vendre des joueurs afin de renflouer ses caisses, mais également d'alléger un effectif pléthorique. Dans cette optique, Rafinha a déjà quitté le club afin de rejoindre la Real Sociedad sous la forme d'un prêt sans option d'achat. D'autres joueurs devraient également partir à savoir Abdou Diallo, convoité par l'AC Milan, ou encore Mauro Icardi et Layvin Kurzawa. Mais plusieurs indésirables seront difficiles à convaincre.

Sergio Rico ne compte pas forcément partir