Mercato - OM : Une destination se confirme pour Dario Benedetto !

Publié le 28 décembre 2021 à 21h10 par B.C.

Alors qu’il peine à s’imposer du côté d’Elche, Dario Benedetto souhaiterait quitter l’Espagne afin de retrouver Boca Juniors, disposé à l’accueillir.

En quittant l’OM lors du dernier mercato estival, Dario Benedetto espérait se relancer en Liga, mais l’Argentin ne parvient pas à s’imposer du côté d’Elche. Prêté par Marseille pour la saison, l’attaquant de 31 ans pourrait ainsi changer de club plus rapidement que prévu, et un retour dans son pays natal serait notamment d’actualité. Selon les informations de TyC Sports , Elche ne retient pas Dario Benedetto, qui n’entre pas non plus dans les plans de l’Olympique de Marseille, ce qui pourrait profiter à Boca Juniors.

Le départ de Benedetto se confirme

Après avoir vendu Dario Benedetto à l’OM en août 2019, le club de Buenos Aires pourrait récupérer son ancien attaquant. Selon le journaliste Ekrem Konur, Dario Benedetto souhaite revenir à Boca Juniors, qui serait disposé à offrir un contrat de deux saisons au joueur, + une en option. Pablo Longoria pourrait donc boucler une première opération inattendue prochainement.