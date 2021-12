Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste chaude de l'ASSE a refusé de rejoindre... l'OM !

Publié le 28 décembre 2021 à 18h10 par D.M.

Actuellement sans club, Youcef Belaïli aurait pu rejoindre l'OM il y a quelques années. L'international algérien avait entamé des discussions avec le directeur sportif de l'époque, Andoni Zubizarreta.

A la recherche de renforts, l’ASSE a activé plusieurs pistes et notamment celle menant à Youcef Belaïli. Agé de 29 ans, l’ailier gauche est actuellement sans club après avoir résilié son contrat avec le Qatar SC et recherche un nouveau défi en Europe. Le joueur aurait proposé ses services à plusieurs équipes et notamment à l’OM. Mais à en croire Foot Mercato , Pablo Longoria aurait refusé cette proposition. Pourtant, Belaïli aurait pu prendre la direction de Marseille il y a quelques saisons.

« Il y a eu de premiers contacts avec l’OM avec Zubizarreta »