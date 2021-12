Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lopez, Ünder… José Mourinho a une incroyable idée pour Longoria !

Publié le 28 décembre 2021 à 16h30 par T.M.

Annoncé dans le viseur de Manchester United ou encore de Newcastle, Boubacar Kamara pourrait également poser ses valises à l’AS Rome cet hiver. La bataille est intense pour le joueur de l’OM et pour rafler la mise, José Mourinho pourrait bien mettre sur pied un plan incroyable.

Depuis plusieurs mois maintenant, l’OM tente de prolonger Boubacar Kamara. N’étant pas parti à l’été, le joueur de Jorge Sampaoli pose aujourd’hui problème à Pablo Longoria. En effet, le président phocéen se démène pour convaincre le Marseillais de signer un nouveau contrat. En vain. Par conséquent, l’OM pourrait perdre gros en voyant son minot s’en aller librement en juin prochain. Toutefois, dernièrement, un nouveau scénario a pris de l’ampleur, celui de voir partir Kamara dès janvier afin de permettre aux Phocéens de récupérer quelques millions d’euros. Et il y a du monde pour récupérer le milieu de terrain de 22 ans. En effet, Boubacar Kamara suscite notamment l’intérêt en Premier League où Manchester United et Newcastle sont à fond. A moins qu’il ne rejoigne la Serie A. Depuis peu, il est question d’un intérêt de l’AS Rome. Souhaitant renforcer son entrejeu, José Mourinho aurait donc coché le nom du protégé de Sampaoli et le Special One pourrait avoir quelques atouts dans sa manche.

Un départ à 0€, mais…