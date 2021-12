Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar ironise sur un scénario fou pour son avenir !

Publié le 29 décembre 2021 à 15h45 par H.G.

Alors qu’il est inscrit au PSG sur la durée, Neymar a ironisé sur la possibilité d’un retour à Santos… en tant que propriétaire du club !

Ancien joueur de Santos, Neymar évolue au PSG depuis 2017 et son transfert record en provenance du FC Barcelone contre 222 M€ – le montant de sa clause libératoire à l’époque. Et après avoir prolongé son contrat au printemps dernier, le Brésilien âgé de 29 ans est maintenant lié au club parisien jusqu’en juin 2025, tout en sachant qu’il y a dans son nouveau bail une clause permettant d’étendre son engagement jusqu’en 2026 au terme de cette saison. Cependant, bien qu’il soit parti pour rester encore de nombreuses années au PSG, certains veulent revoir Neymar du côté de Santos, et même en tant que propriétaire du club.

« Lucas Lima, au milieu, avec le 10 et moi avec le 11 à nouveau »