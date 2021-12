Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel obstacle pour cette vente à 25M€ de Leonardo !

Publié le 29 décembre 2021 à 12h45 par A.D.

Alors que le Milan AC en pincerait pour Abdou Diallo, le PSG serait prêt à le laisser filer en échange d'un chèque d'environ 25M€. Toutefois, la CAN pourrait faire capoter l'opération.

Depuis le début de la saison, Abdou Diallo rend de précieux services à Mauricio Pochettino. S'il n'est pas un titulaire indiscutable, le défenseur sénégalais a toujours répondu présent lorsque le coach du PSG a fait appel à lui, que ce soit pour combler des absences ou pour permettre à des joueurs clés de se reposer. Toutefois, Abdou Diallo pourrait tout de même prendre le large au mois de janvier. Alors que le Milan AC s'intéresserait à son numéro 22, le PSG exigerait une somme proche de 25M€ pour le laisser filer. Un prix qui serait élevé pour les Rossoneri . Et malheureusement pour le PSG, il existerait un autre obstacle à la vente d'Abdou Diallo.

Le départ d'Abdou Diallo plombé par la CAN ?