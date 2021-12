Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme bras de fer engagé avec Kamara ?

Publié le 29 décembre 2021 à 9h10 par A.C.

En fin de contrat, Boubacar Kamara pourrait bien être poussé vers la sortie du côté de l’Olympique de Marseille.

C’est le gros dossier du moment. Après avoir essayé de le vendre cet été, Pablo Longoria se retrouve avec un Boubacar Kamara en fin de contrat, qui pourra filer gratuitement dans seulement quelques mois. Dès le 1er janvier prochain, le joueur formé à l’Olympique de Marseille pourra négocier avec d’autres clubs et la liste est longue, de la Juventus au FC Barcelone, en passant par l’AC Milan et le Bayern Munich. Récemment, une nouvelle piste a pris de l’ampleur, puisque José Mourinho proposerait une grosse opération à l’OM, afin de recruter Kamara dès cet hiver.

Une vente de Kamara est inévitable, mais...