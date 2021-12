Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Longoria bouclait une grosse opération avec Mourinho ?

Publié le 29 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Pour cet hiver, José Mourinho serait intéressé par les services de Boubacar Kamara. De quoi alors donner lieu à un énorme deal avec Pablo Longoria et l’OM ?

Les jours de Boubacar Kamara pourraient bien être comptés à l’OM. En effet, le joueur de Jorge Sampaoli arrive au terme de son contrat et pour éviter un départ libre en fin de saison, Pablo Longoria pourrait s’en séparer en janvier. Kamara aurait d’ailleurs l’embarras du choix pour son avenir, puisque Manchester United, Newcastle, ainsi que l’AS Rome seraient intéressés par le joueur de l’OM. D’ailleurs, depuis cet été et les opérations avec Pau Lopez et Cengiz Ünder, Pablo Longoria entretient de bonnes relations avec le club de la Louve.

Un deal entre l’OM et l’AS Rome ?

Cette connexion entre l’OM et l’AS Rome pourrait donc être d’une grande utilité au moment de négocier l’arrivée de Boubacar Kamara et pourquoi pas de mettre sur pied une grosse opération pour cela. Ainsi, dernièrement, il était annoncé que l’OM était intéressé par Amadou Diawara, milieu de terrain de José Mourinho. L’AS Rome pourrait-elle alors profiter de cet intérêt pour l’inclure dans l’opération Kamara ? En Italie, on souffle également une autre possibilité, que le Marseillais rejoigne la capitale italienne en échange de quoi les Phocéens n’auraient pas à payer les options d’achat de Pau Lopez et Cengiz Ünder.