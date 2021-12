Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se fait fracasser pour un choix radical sur le mercato !

Publié le 29 décembre 2021 à 2h15 par A.M.

Alors que l'OM a décidé de miser sur Pau Lopez l'été dernier, Jérôme Rothen s'agace de la façon dont a été traité Steve Mandanda.

L'été dernier, l'une des priorités de l'OM était d'attirer un nouveau portier afin de concurrencer Steve Mandanda. L'objectif initial était de recruter un numéro 1 bis afin d'offrir un vrai concurrent à l'ancien Havrais également capable de le remplacer à moyen terme. Dans cette optique, Pau Lopez est arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Cependant, l'Espagnol a pris le dessus sur Steve Mandanda et Jérôme Rothen estime que la façon dont l'OM s'est comporté n'est pas juste.

«Ça a été dur de faire ce changement sans explication»