Mercato - PSG : Vers une énorme surprise dans ce dossier à 25M€ de Leonardo ?

Publié le 28 décembre 2021 à 21h45 par D.M.

Courtisé par le Milan AC, Abdou Diallo serait aussi surveillé par Newcastle. Le PSG espère récupérer 25M€ grâce à la vente du défenseur.

100M€. C’est le montant qu’espère récupérer Leonardo d’ici la fin de la saison grâce aux ventes de joueurs. Un pari ambitieux pour le directeur sportif du PSG, plus à l’aise pour enregistrer des arrivées que l’inverse. Le club parisien a d’ores et déjà prêté sans option d’achat Rafinha à la Real Sociedad. Abdou Diallo ne sera pas non plus retenu en cas d’offre satisfaisante. Arrivé au PSG en 2019, l’international sénégalais est annoncé avec insistance du côté du Milan AC.

Newcastle aussi sur les traces de Diallo