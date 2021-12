Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se prépare déjà à boucler un renfort à 40M€ !

Publié le 28 décembre 2021 à 21h15 par B.C.

Prêté au PSG lors du dernier mercato estival, Nuno Mendes devrait prolonger son séjour dans la capitale française.

Dans un mercato estival très animé, marqué par les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, Leonardo a décidé de renforcer le flanc gauche de la défense en misant sur Nuno Mendes, arrivé en prêt en provenance du Sporting. Le joueur de 19 ans est l’un des grands espoirs du football européen à son poste et a eu l’occasion de se faire remarquer sous le maillot du PSG en apparaissant à 16 reprises toutes compétitions confondues. Nuno Mendes poursuit donc son apprentissage dans la capitale, et Leonardo serait déjà sous le charme de sa recrue estivale.

Le PSG veut conserver Nuno Mendes