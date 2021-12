Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prévient Raiola pour Erling Haaland !

Publié le 29 décembre 2021 à 14h45 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait dans le viseur du PSG et du Real Madrid. Bien qu'il serait déterminé à rafler la mise, Florentino Pérez aurait fixé des conditions claires à Mino Raiola pour le recrutement du Norvégien.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG pour la potentielle succession d'Erling Haaland. Toutefois, le club de la capitale serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. Alors qu'Erling Haaland aimerait rejoindre l'Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient plus que jamais en embuscade. D'ailleurs, à en croire Marca , le buteur du Borussia Dortmund serait partagé entre ces deux géants de Liga actuellement. Et pour remporter son duel avec le Barça pour Erling Haaland, le Real Madrid aurait déjà tout prévu.

Le Real Madrid met la pression sur Raiola pour Haaland