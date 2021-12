Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Pérez est sûr de jouer un sale tour au PSG avec Haaland !

Publié le 29 décembre 2021 à 7h30 par La rédaction

Certains éléments laissent transparaître une grande confiance en interne à Madrid autour du dossier Haaland. Explication.

Selon le média OK Diario , certains dirigeants madrilènes répondraient en coulisses « Raiola est déjà bien connu chez nous » à l’évocation du dossier Haaland. Selon OK Diario, il s’agirait d’un moyen pour la direction madrilène d’affirmer qu’elle sait que Raiola souhaite multiplier les marques d’intérêt pour le buteur norvégien afin de faire monter les prix et mettre la pression maximale sur le club merengue, la priorité du joueur.

Le Real sûr de la volonté du joueur ?

Si ces informations sont exactes, ce qui reste à confirmer, alors elles tendent à indiquer qu’au sein de l’état-major madrilène, on est persuadé du choix d’Erling Haaland en faveur du Real et que les mouvements de Mino Raiola n’ont pour but que de faire monter l’offre mais qu’ils ne changent rien sur le fond. Si cette conviction s’avère juste, alors la partie pourrait bien être déjà jouée pour Haaland…