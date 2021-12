Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 28 décembre 2021 à 18h45 par A.M.

Interrogé sur avenir, Kylian Mbappé assure qu'il n'a absolument pas l'intention de quitter le PSG cet hiver avant de promettre qu'il ne pense qu'à tout gagner avec le club de la capitale.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Et pour cause, à partir du 1er janvier, l'attaquant du PSG sera autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre à l'issue de la saison. Le Real Madrid devrait donc revenir à la charge après avoir tenté de le recruter l'été dernier. Mais une chose est sûre, le champion du monde français ne quittera pas le PSG durant le mercato d'hiver qui ouvrira ses porte le 1er janvier.

«Je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%»