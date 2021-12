Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme couac pour cette vente à 20M€ de Leonardo ?

Publié le 28 décembre 2021 à 15h15 par Th.B. mis à jour le 28 décembre 2021 à 15h37

Alors que le Milan AC aurait des vues sur Abdou Diallo, les exigences financières du PSG pourraient inciter le club milanais à aller voir ailleurs et plus précisément du côté de Fenerbahçe pour Attila Szalai.

Et si Abdou Diallo était vendu cet hiver ? Selon SPORT , le PSG serait prêt à se séparer du polyvalent défenseur afin de notamment augmenter ses chances de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Kylian Mbappé. Et d’après Sky Sport et certains médias italiens, le Milan AC pourrait tenter un coup cet hiver auprès du comité de direction du PSG pour un transfert de l’international sénégalais. En coulisse, les premières manoeuvres seraient d’ailleurs à signaler et une indemnité de transfert commencerait à être connue. Le Corriere dello Sport a fait part d’un montant de 20M€ ce mardi.

Le Milan AC préférerait payer les 11M€ pour Szalai que les 25M€ pour Diallo