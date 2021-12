Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de flamme pour ce chouchou de Leonardo ? La réponse !

Publié le 29 décembre 2021 à 19h15 par H.G.

Alors qu’il avait été annoncé que le PSG se penchait de nouveau sur le cas de Sergej Milinkovic-Savic, ces rumeurs seraient totalement infondées.

Une fois de plus, le PSG cherchera à se renforcer au milieu de terrain au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Il est effectivement annoncé que le club parisien ambitionne de réaliser un gros coup dans ce secteur, et certains noms commencent à sortir dans la presse. Il y a évidemment celui de Paul Pogba, dossier sur lequel Paris semble clairement être seul dans la mesure où il est annoncé que le Real Madrid a jeté l’éponge et que la Juventus n’a pas les moyens pour l’attirer. En parallèle, le nom de Sergej Milinkovic-Savic a aussi été avancé, lui qui est une cible de longue date de la direction du PSG.

Aucun lien entre le PSG et Sergej Milinkovic-Savic !