Mercato - PSG : La nouvelle annonce fracassante de Mbappé sur son avenir !

Publié le 29 décembre 2021 à 9h15 par A.C.

A seulement quelques mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble être assez serein sur son avenir.

En cette fin d’année, il est partout. Kylian Mbappé enchaine les interviews avec les médias du monde entier et forcément une seule question est sur toutes les lèvres : que fera-t-il de son avenir ? Une prolongation avec le Paris Saint-Germain semble des plus improbable désormais et un départ reste donc la seule option, avec le Real Madrid qui semble l’attendre patiemment. Mbappé dribble toutefois les questions comme les adversaires sur le terrain. « Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler. La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars » a encore récemment annoncé la star du PSG. « Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG ». En attendant, la presse espagnole semble avoir de moins en moins de doutes...

« Il faudra à un moment affronter le sujet, car le temps passe, mais pour le moment ce n’est pas ma priorité »