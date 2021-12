Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, avenir... Mbappé lâche ses vérités !

Publié le 28 décembre 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Quatre mois après l'issue de son feuilleton et à quelques jours d'avoir l'opportunité de négocier avec le club de son choix en vue d'un départ libre, Kylian Mbappé s'est prononcé sur sa situation et fait notamment une annonce forte sur son avenir.

Lors de la dernière semaine du mercato, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur d'un feuilleton qui aurait pu le voir partir. Et pour cause, en novembre dernier, au micro de RMC , l'attaquant du PSG reconnaissait avoir réclamé son départ : « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité (...) J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste . » Malgré tout, le PSG a repoussé les offres du Real Madrid allant pourtant de 160 à 200M€, quitte à prendre le risque de voir Kylian Mbappé partir libre à l'issue de la saison compte tenu du fait que son contrat arrive à échéance le 30 juin prochain. D'ailleurs, dès le 1er janvier, l'attaquant du PSG sera autorisé à négocier avec le club de son choix en vue de s'y engager libre à l'issue de la saison.

Mbappé ne partira pas cet hiver