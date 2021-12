Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 28 décembre 2021 à 14h45 par Th.B.

Alors que Robert Lewandowski figure dans le viseur du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, l’attaquant du Bayern Munich a évoqué une éventuelle arrivée en Serie A.

Robert Lewandowski dispose d’un contrat ne courant avec le Bayern Munich que jusqu’en juin 2023. Et bien que les dirigeants du club bavarois aient affirmé à maintes et maintes reprises dernièrement qu’ils n’iraient pas sur le dossier Erling Braut Haaland en raison de leur totale confiance envers Lewandowski, une prolongation de contrat n’est pas encore à signaler. En parallèle, le10sport.com vous révélait en août dernier qu’en plus d’Haaland, le PSG gardait un oeil sur l’évolution de la situation du Polonais au Bayern Munich. La piste offensive du PSG laissait d’ailleurs planer le doute quant à la suite des opérations lors des Globe Soccer Awards lundi. « À mon âge, je pense pouvoir jouer au plus haut niveau pendant quelques années encore. La mentalité que j'ai est de continuer à avoir de bonnes années le plus longtemps possible. L'avenir ? Dans ma vie, tout ce que j'ai fait a été ma décision. Je peux encore jouer plusieurs années, je suis concentré sur mon club et sur la réalisation de nos objectifs. Presque chaque année, il y a des rumeurs, mais je sais que je dois me concentrer sur mon équipe et faire de mon mieux ».

« La Serie A ? Je ne sais pas, qui sait »