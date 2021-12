Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande confidence sur l'intérêt de Mbappé pour le Real Madrid !

Publié le 30 décembre 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé devrait vraisemblablement rejoindre le Real Madrid l’été prochain, Luis Ferrer ne cache pas que le joueur de 23 ans semble rêver du club madrilène depuis des années.

Selon toute vraisemblance, Kylian Mbappé évoluera du côté du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Si le PSG caresse encore l’espoir de le voir prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain, rien n’a filtré dans la presse au sujet d’une reprise concrète des négociations en ce sens et c’est clairement le scénario d’un départ libre qui tient la corde. Et le moins que l’on puisse dire est que les propos tenus par Luis Ferrer ce jeudi ne vont pas à l’encontre de cette tendance ! En effet, l’ancien adjoint d’Antero Henrique a illustré l’attrait de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, et ce au moment même de son arrivée au PSG en 2017.

« Même dans la salle de bains il y avait des photos de Madrid »