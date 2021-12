Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kylian Mbappé est loin d'être terminé...

Publié le 30 décembre 2021 à 14h30 par H.G.

Alors que tout peut conduire à penser que le départ de Kylian Mbappé du PSG est programmé pour le 30 juin prochain, le club de la capitale refuse de rendre les armes dans ce dossier.

Sur le départ à la fin de la dernière fenêtre estivale des transferts, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain cette saison, retenu par sa direction alors qu’il souhaitait rejoindre le Real Madrid. Désormais, à six mois de la fin de son contrat, tout indique que l’international français âgé de 23 ans rejoindra l'écurie espagnole dans le cadre d’un transfert libre le 30 juin au terme de son contrat. Ainsi, le PSG risque de devoir se résoudre à laisser filer l’un de ses meilleurs éléments, si ce n’est le meilleur. Cependant, un célèbre proverbe dit que tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Et c’est visiblement ce sur quoi semble se baser le club de la capitale tant il entend tenter sa chance jusqu’au bout avec Kylian Mbappé.

Le PSG veut encore y croire pour Kylian Mbappé