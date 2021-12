Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux nouvelles solutions inespérées pour Coutinho ?

Publié le 30 décembre 2021 à 21h00 par A.C.

Mis en marge de l’effectif au FC Barcelone, Philippe Coutinho cherche un point de chute pour se relancer, tandis que ses dirigeants semblent vouloir absolument se débarrasser de lui.

Il est le plus gros transfert de l’histoire du FC Barcelone, mais peut-être même le plus gros flop. Depuis son arrivée en 2018, Philippe Coutinho n’a jamais semblé pouvoir s’affirmer en Catalogne et son prêt au Bayern Munich n’y a rien changé. A la recherche du moindre sou, les dirigeants barcelonais souhaiteraient absolument se débarrasser de Coutinho, avec notamment un salaire de 23M€ par an qui pèse extrêmement lourd sur les comptes du club. Les clubs intéressés ne sont toutefois pas nombreux, même si récemment la presse anglaise a parlé d’un retour en Premier League pour l’ancien de Liverpool, qui intéresserait tout particulièrement Arsenal.

Flamengo et Palmeiras se battent pour Coutinho