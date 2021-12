Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rudi Garcia s’invite dans le feuilleton Kamara !

Publié le 30 décembre 2021 à 19h30 par A.C.

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia a commenté la situation de Boubacar Kamara, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois et qui intéresserait notamment l'AS Roma.

Le dispositif mis en place par Jorge Sampaoli a un équilibre précaire et chaque joueur semble avoir un rôle précis et primordial. C’est notamment le cas de Boubacar Kamara, qui a l’habitude d’évoluer dans un rôle hybride entre le milieu et la défense et dont l’absence se fait remarquer. On devra pourtant s’y faire à l’Olympique de Marseille, puisque Kamara semble plus proche que jamais d’un départ ! Son contrat se termine en juin prochain et au fil des mois, une prolongation semble être devenue impossible. Souvent interrogé sur son avenir, Kamara s’est montré très évasif, mais La Provence a récemment annoncé qu’une vente dès ce mercato hivernal serait le scénario préféré de Pablo Longoria. Il faut dire que cela assurerait un minimum d’argent à l’OM, pour un pur produit du centre de formation. Mais où pourrait aller Boubacar Kamara ? Si l’AC Milan, la Juventus, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich semblent avoir été intéressés, la presse italienne assure que l'AS Roma de José Mourinho seraient désormais en pole !

« S’il peut jouer à Rome ? Je pense que c’est un regista parfait pour l’équipe de Mourinho »

Un homme lie l’Olympique de Marseille, l’AS Roma et Boubacar Kamara et c’est Rudi Garcia. L’homme qui a lancé le défenseur ou milieu en 2017 et qui a entrainé les deux clubs, a accordé un long entretien à La Gazzetta dello Sport , ce jeudi. « C’est un bon garçon et un footballeur important, l’un de ceux auquel je suis resté attaché après mon départ. A Marseille on m'a critiqué après l’avoir fait jouer au milieu, mais finalement après c’est le poste qu’il a occupé » a déclaré l'ancien de l’OM et de l’AS Roma. « S’il peut jouer à Rome ? Je pense que c’est un regista parfait pour l’équipe de Mourinho. Il peut aussi être très utile sur les coups de pied arrêtés, même s’il doit améliorer son rapport avec le but ».

« Sa prolongation ? Il faut dire que son premier contrat n’avait déjà pas été facile à boucler »