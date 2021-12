Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça sent très bon pour le nouveau gros coup de Xavi !

Publié le 30 décembre 2021 à 18h30 par A.C.

La presse espagnole a lancé une nouvelle piste pour le FC Barcelone, puisque Xavi souhaiterait compter sur les services d’Alvaro Morata, actuellement prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus.

L’hiver s’annonce chaud pour le FC Barcelone. Arrivé récemment pour relancer son club de cœur, Xavi souhaite renforcer son effectif avec deux arrivées déjà bouclées, puisque les signatures de Dani Alves et de Ferran Torres ont déjà été annoncées. D’autres devraient arriver, puisque l’ancien milieu souhaiterait se renforcer au poste de latéral gauche et surtout d’attaquant de pointe, puisque Sergio Aguero a été obligé de mettre un terme à sa carrière suite à des problèmes cardiaques. Ce jeudi, AS a donc annoncé que Xavi aurait jeté son dévolu sur Alvaro Morata, numéro 9 de la sélection espagnole et de la Juventus, où il est prêté depuis septembre 2020. De propriété de l’Atlético de Madrid, il a vu son prêt être prolongé d’un an cet été, avec la Juve qui a versé 10M€ supplémentaires.

Morata veut rejoindre Barcelone, mais Depay...

Cette piste a été confirmée par plusieurs médias, en Espagne comme en Italie, où l’on assure que la Juventus ne serait pas totalement satisfaite des prestations d’Alvaro Morata. D’après les informations de Goal Italia , c’est le joueur lui-même qui aurait pris les choses en main, en demandant à la Juventus de le laisser partir au FC Barcelone. Comme pour Miralem Pjanic et Arthur Melo, une opération plus large a même été évoquée, puisque les dirigeants barcelonais auraient proposé Memphis Depay, arrivé cet été à la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais. Toujours selon Goal , cette option aurait été écartée par la Juve, vraisemblablement pas intéressée par Depay. A noter que Matthijs de Ligt et Ousmane Dembélé ont également été évoqués, mais Fabrizio Romano assure que les deux ne seraient aucunement concernés par cette opération.

La Juventus ouverte à un départ de Morata ?