Mercato - Barcelone : Un ancien du Real Madrid pour remplacer Sergio Agüero ?

Publié le 30 décembre 2021 à 9h30 par A.D.

Malgré la signature de Ferran Torres, Xavi voudrait toujours renforcer son attaque au mois de janvier. Alors qu'Alvaro Morata serait sa nouvelle priorité offensive, le coach du Barça aurait pris les choses en main pour mener à bien ce dossier.

De retour au FC Barcelone depuis peu, Xavi compterait frapper un grand coup cet hiver pour remplir sa mission sauvetage au mieux. Dans cette optique, le coach espagnol s'est déjà attaché les services de Ferran Torres. Et pour renforcer son attaque, Xavi ne compterait pas en rester là. En effet, l'ancien entraineur d'Al-Sadd prévoirait également de recruter un nouvel avant-centre pour pallier le départ à la retraite de Sergio Agüero. Ainsi, Xavi aurait identifié sa nouvelle priorité : Alvaro Morata.

Alvaro Morata, la nouvelle priorité de Xavi ?